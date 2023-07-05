الأنبا بشارة يتفقد مؤتمر الطفل بكنيسة الملاك ميخائيل بالهريف

تفقد الأنبا بشارة جودة مطران إيبارشية أبو قرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، مؤتمر الطفل بكنيسة الملاك ميخائيل بالهريف وكان برفقته الأب القمص إبراهيم شفيق والأب ميلاد جميل وأعضاء مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية.

وكان في استقبالهم الأب القمص دانيال إسحق راعي الكنيسة، وذلك في إطار متابعة وتشجيع مطران إيبارشية أبو قرقاص وملوي وديرمواس بالأنشطة التكوينية التعليمية.

وأعطى القمص إبراهيم شفيق كلمة عن شعار المؤتمر عن سلطان الله وضرورة فهم صحيح للإيمان المسيحي حول سلطان الله ومسئولية الإنسان، وكذلك أعطى الأنبا بشارة كلمة تشجيعية للخدام والمخدومين، متمنيا للجميع الخير والبركة والنمو في الإيمان والمحبة والرجاء.