شوبير: كهربا يجهز مذكرة قانونية لـ"فيفا" بشأن غرامة الزمالك

قال الإعلامى أحمد شوبير، إن محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الأهلى، يجهز مذكرة قانونية برفقة محاميه لإرسالها للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بشأن الغرامة الموقعة عليه لصالح نادي الزمالك.

وأكد شوبير، فى برنامجه الإذاعى عبر "أون سبورت إف إم" أن كهربا تلقى إخطارًا من الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا، يؤكد فيه أنه ستتم إعادة تقديم القضية وإحالتها إلى الاجتماع التالى للجنة الانضباط فى فيفا فى 3 أغسطس 2023 للتقييم، من أجل اتخاذ قرار بشأن فرض حظر من المشاركة فى أى نشاط متعلق بكرة القدم عليه لمدة 6 شهور.

وأضاف أحمد شوبير أن محمود كهربا حالياً يجهز مع محاميه مذكرة قانونية لإرسالها لـ"فيفا" يشرح فيها موقفه ويطلب مهلة لسداد الغرامة، لأن اللاعب يرغب في كسب وقت ولكن فى النهاية سيسدد المبلغ حتى لا يتعرض للإيقاف مرة أخرى.

ومنح “فيفا” محمود كهربا مهلة 6 أيام لتقديم ما يفيد بسداد الغرامة لصالح نادي الزمالك على أن يتم تقييم القضية يوم 3 أغسطس المقبل .

وكانت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولى “فيفا”، قررت تغريم محمود كهربا 2 مليون دولار، بالإضافة إلى 5% فوائد على المبلغ، اعتبارًا من يوم 20 يونيو 2019 وحتى تاريخ السداد الكامل لمبلغ الغرامة لصالح الزمالك بسبب فسخ كهربا عقده مع القلعة البيضاء والانتقال إلى صفوف ديسبورتيفو أفيس البرتغالى، ثم عاد للدورى المصرى عبر بوابة الأهلى.