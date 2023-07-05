تفاصيل الكشف على المواليد ضمن مبادرة ضعف السمع.. فيديو

كشف الدكتور أحمد مصطفى، المدير التنفيذي لمبادرة ضعف السمع، تفاصيل فحص السمع لـ46 ألف مولود، موضحا أن المبادرة موجودة في مراكز الرعاية الصحية الأولية على مستوى 3500 وحدة صحية ومن ضمنهم 3 محافظات ضمن التأمين الصحي الشامل.

وأضاف في مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن هذا العدد الذي تم الكشف عليه في المراكز الموجودة في 3 محافظات ضمن التأمين الصحي الشامل، ولكن على مستوى المبادرة تم الكشف على حوالي 5 ملايين مولود، متابعا أن هذه المبادرة تسهم في التعرف على وجود مشكلة في السمع لدى الطفل مبكرا، وحال وجود أزمة يتم تقديم العلاج اللازم.

وتابع المدير التنفيذي لمبادرة ضعف السمع، أنه في حالة احتياج المولود عملية او قوقعة أو غيره يتم إجرائها له بشكل فوري للعمل على حل هذه المشكلة وحماية الطفل من الإصابة بإعاقة سمعية في المستقبل، ويكون الكشف خلال أول 28 يوما من ولادة الطفل.



