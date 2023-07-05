رئيس جامعة عين شمس يحصل على جائزة سفير التعليم العالي بشمال أفريقيا

حصل محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، علي جائزة سفير التعليم العالي بشمال أفريقيا في مؤتمر اتحاد الجامعات الأفريقية، والمنعقد حاليا بدولة ناميبيا، وذلك تقديرا لمجهوداته فى النهوض بالتعليم العالي في أفريقيا ودعمه لجامعات أفريقيا، ولإنجازاته في المجال الطبي، حيث يعد الدكتور محمود المتيني من رواد أمراض الكبد في مصر ورائد في زراعة الكبد، أدار أول برنامج زراعة كبد حي للبالغين والأطفال منذ عام 2001 .

وأسس المتيني، مركز عين شمس لزراعة الأعضاء عام 2008 في جامعة عين شمس في مصر، وهو أول مركز مزدوج لزراعة الكبد والكلي للبالغين، كما قام بأول عملية لاستئصال الكبد بالفص الأيسر عن طريق المنظار من المتبرع الحي، بالإضافة إلي ترأسه العديد من المؤتمرات الوطنية والإقليمية والدولية.

كما كان له دور كبير في تنظيم عمليات زراعة الأعضاء في مصر، مما أدى إلى قيام الحكومة بسن "قانون زراعة الأعضاء" في عام 2010.

جدير بالذكر أن اتحاد الجامعات الأفريقية يعنى بالتعليم العالي والبحث العلمي ويهدف لتشجيع التعاون فيما بينها وبين المجتمع الأكاديمي الدولي.