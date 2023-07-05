برقم الجلوس.. الاستعلام على نتيجة الدبلومات الفنية 2023

تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عصر اليوم الأربعاء مؤتمرا لإعلان نتيجة شهادة الدبلومات الفنية (صناعي – زراعي – تجاري - فندقي) الدور الأول للعام الدراسي 2022/ 2023، بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك بمقر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقام نائب الوزير للتعليم الفني الدكتور محمد مجاهد، مساء أمس، بالاتصال بأوائل الدبلومات الفنية 2023، لتقديم التهنئة لهم، وغالبيتهن من الطالبات.

وكانت وزارة التربية والتعليم أكدت أن الامتحانات صارت بصورة ميسرة للطلاب والممتحنين، مع توفير كافة السبل التي تحقق الهدوء والأجواء الملائمة للطلاب لأدائهم الامتحانات التحريرية، وتحقيق الانضباط والنظام باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تتعلق بأي محاولات للغش التقليدي أو الغش الإلكتروني باستخدام التليفون المحمول.

وأدى (715432) طالبا وطالبة بالدبلومات الفنية 2023، الامتحانات في (2542) لجنة بجميع النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي)، وذلك في عدد (1337) مادة امتحانية في الفترة من 27/5/2023 وحتى 8/6/2023، وقد تمت الامتحانات وفق الخطة الموضوعة لها بصورة ميسرة للطلاب الممتحنين، بحسب وزارة التربية والتعليم.

وتسلم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2023/2022 للمديريات التعليمية.

وسوف تتيح الوزارة رابط الاستعلام عن النتيجة فور إعلان الإحصائيات اليوم بالمؤتمر الصحفي، ويمكن للطلاب الحصول على النتيجة من خلال إدخال رقم جلوس الطالب.

للاستعلام عن النتيجة فور إعلانها:

https://fany.emis.gov.eg/