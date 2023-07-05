المدعي العام الأوكراني: مقتل 494 طفلا وإصابة 1048 آخرين

أعلن مكتب المدعى العام الأوكراني، اليوم الأربعاء، مقتل 494 طفلا وإصابة 1048 آخرين، منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في شهر فبراير من العام الماضي.

وذكر مكتب المدعى العام،في بيان، أنه حتى اليوم الموافق 5 يوليو، تأثر 1542 طفلا في أوكرانيا جراء العملية العسكرية الروسية، موضحا أن 494 طفلا قتلوا، وأصيب 1048 آخرين بجروح مختلفة الخطورة حسبما ذكرت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية.

وأضاف البيان أن معظم حالات الأطفال القتلى والجرحى كانت في منطقة دونيتسك بـ472 حالة، تليها خاركييف بـ297 حالة وفي كييف 129 حالة وفي خيرسون 113 حالة.

وأوضح مكتب المدعي العام أن هذه الأرقام ليست نهائية، حيث إن العمل يجري للتحقق من البيانات الواردة من مناطق الاشتباكات، والأراضي التي تسيطر عليها روسيا.

من جهته، أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خيرسون بجنوب أوكرانيا أولكسندر بروكودين اليوم الأربعاء مقتل شخصين وإصابة آخر جراء 83 هجومًا عسكريًا شنته القوات الروسية على الإقليم الليلة الماضية.

وذكر بروكودين في تصريح نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية، أن الجيش الروسي شن الليلة الماضية 83 هجومًا بإطلاق 465 قذيفة من قذائف الهاون والمدفعية الثقيلة وقاذفات صواريخ جراد المتعددة ودبابات وطائرات بدون طيار ومروحيات عسكرية منها 27 قذيفة سقطت على مدينة خيرسون.

وأضاف المسؤول الأوكراني أن الجيش الروسي قصف مناطق سكنية ومدرسة في قرية فيلتنسكي ومنشأة بنية تحتية حيوية في منطقة خيرسون.

من ناحية أخرى، أعلن المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أندريه كوفاليوف، اليوم الأربعاء، أن قوات الدفاع الأوكرانية تواصل هجومها في مناطق "باخموت" و"ميليتوبول" و"بيرديانسك".

وقال كوفاليوف - حسبما نقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية - إن "قوات الدفاع الأوكرانية تواصل شن عمليات هجومية في اتجاهات باخموت وميليتوبول وبيرديانسك.. لقد اكتسبوا موطئ قدم على الحدود، تواصل قوات الدفاع الأوكرانية كبح تقدم القوات الروسية في اتجاهات ليمان وأفدييفكا ومارينكا".

بدوره، أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دونيتسك بافلو كيريلينكو، اليوم الأربعاء، إصابة مدنيين اثنين في قصف روسي لمنطقة دونيتسك خلال اليوم الماضي.

وقال كيريلينكو - في بيان له نقلته "يوكرينفورم" - إنه في 4 يوليو 2023، أصاب الروس مدنيين اثنين في منطقة دونيتسك، وبالتحديد في تشاسيف يار ودالني"، مضيفا أنه من المستحيل الآن إحصاء العدد الدقيق للضحايا في منطقتي ماريوبول وفولنوفاكو.

يذكر أن أوكرانيا أعلنت أمس الثلاثاء أن الجيش الروسي شن 47 غارة جوية وفتح النار بأنظمة إطلاق صواريخ متعددة 59 مرة.

على الجانب الآخر، أعلنت سلطات دونيتسك، اليوم الأربعاء، مقتل شخص وإصابة 36 آخرين في قصف للقوات الأوكرانية على الأحياء المدنية ومستشفى في بلدة ماكييفكا.

وذكرت السلطات - حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن "36 مدنيا أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة بينهم طفلان خلال قصف قوات كييف على بلدة ماكييفكا في دونيتسك".

وكانت القوات الروسية قد أعلنت في وقت سابق سيطرتها على أكثر من 10 مواقع أوكرانية محصنة في غابات مدينة كريمينايا بعد معارك عنيفة مع قوات كييف.