ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات الأربعاء

ارتفعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية في مستهل تعاملات، اليوم الأربعاء، وصعد المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.08 % ليصل إلى 17,480.04 نقطة.

كما ارتفع مؤشر "EWI-EGX70" بنسبة 0.21 % ليصل إلى مستوى 3,530.37 نقطة، وكذلك مؤشر "EWI-EGX100" بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 5,231.11 نقطة.

وصعد أيضا مؤشر EGX50 بنسبة 0.22 %، ليصل إلى مستوى 3,253.87 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX30 capped بنسبة 0.25 % ليصل إلى مستوى 21,274.31 نقطة.

كما ارتفع مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.11 %، وصولا إلى 7,319.16 نقطة، وكذلك مؤشر EGX SP بنسبة 0.58%، وصولا إلى مستوى 2,943.28 نقطة.