تعميق التعاون الاستراتيجي مع "اليونيدو" في مجال تطوير المناطق الصناعية الصديقة

اجتمع المهندس محمد عبدالكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مع وفد من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، وذلك في ضوء التعاون والتنسيق المتواصل بين الهيئة مع شركائها الدوليين لتوحيد الجهود لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة ومساندة مساعي الهيئة نحو تطوير السياسات الصناعية، وذلك في إطار تنفيذ مشروعات وبرامج مشتركة تخدم أهداف الشراكة مع الحكومة المصرية.

حضر الاجتماع، فاتوه حيضرة نائبة المدير العام لمنظمة اليونيدو والمدير الإداري للشراكات العالمية والعلاقات الخارجية، وحنان حنزاز مدير مكتب التنسيق العربي بالمنظمة، وأحمد رزق نائب مدير مكتب المنظمة بمصر.

وصرح المهندس محمد عبدالكريم بأن الاجتماع تناول سبل تعميق التعاون الاستراتيجي بين الهيئة واليونيدو، وإسهامها في جهود التنمية الصناعية من خلال التركيز على التعاون في مجال تطوير المناطق الصناعية الصديقة للبيئة في ضوء التوجه نحو الاقتصاد الأخضر، كذلك تناولت المباحثات تعزيز التعاون في مجال الترويج للاستثمار وتنسيق الجهود لجذب الاستثمارات في القطاع الصناعي وكذا نقل التكنولوجيا والصناعات المتطورة عالية التقنية والتوسع فيها وخاصة الصناعات الإلكترونية.

وأوضح رئيس الهيئة، أن المباحثات تناولت أيضًا التعاون في مجال الرقمنة وفقًا لتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة حيث استعرض عبدالكريم جهود الهيئة في إنشاء بنية معلوماتية قوية حول كافة الخدمات الصناعية المقدمة للمستثمر، فضلًا عن تيسير وتبسيط إجراءات الهيئة وميكنة خدمات إصدار التراخيص والسجل الصناعي وتطوير منظومة المعاينات.