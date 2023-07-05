وفد صحة النواب في زيارة ميدانية لمستشفى المجمع الطبي الجديد بالسويس

يتوجه صباح اليوم الأربعاء وفد لجنة الصحة بمجلس النواب لزيارة مستشفى المجمع الطبي الجديد “إدارة السويس”، كما يتوجه الوفد لزيارة مركز السويس القديمة، ومركز صحة مصر السويس الجديدة.

ويجري الوفد البرلماني زيارة لمستشفى العبور يوم الخميس بـ"حي الكويت"، وبعد ذك سيتوجه لزيارة مستشفى الصباح، وسيقوم أيضا بزيارة وحدات الأمل - مبارك - عمر بن الخطاب، كما سيقوم الوفد بزيارات للقيادات التنفيذية بمحافظة السويس.

ويضم الوفد البرلماني أعضاء لجنه الصحة وكيل اللجنه النائب محمد الوحش والنائبة سهير عبدالحميد والنائبة ايناس عبد الحليم والنائبة أمنية رجب والنائب محمود أبو الخير والنائبة ميرفت عبدالعظيم والنائب محمود العزب والنائب أحمد دندش والنائب محمود مشعل والنائبة سمر سالم.