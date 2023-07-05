برلمانية: القذف الإسرائيلي في جنين وصمة عار على جبين المجتمع الدولي

قالت النائبة سميرة الجزار، إن القذف الإسرائيلي على مدينة جنين لا يتوقف والاحتلال الإسرائيلي يجبر أهالي جنين العزل علي ترك منازلهم وإخلاء مخيم جنين في الضفة الغربية لاستخدامهم دروع بشرية أمام المقاومين الفلسطينين، واصفة ذلك بوصمة عار فى جبين سلطات الاحتلال الإسرائيلى والمجتمع الدولي.

وأكدت أن تمادى سلطات الاحتلال فى مثل هذه الجرائم التى تعتبر جرائم حرب تحتم على المجتمع الدولى إحالة مرتكبيها إلى المحاكمات العاجلة أمام المحكمة الجنائية الدولية وسببه استمرار صمت المجتمع الدولي تجاه هذه الأعمال والجرائم الخطيرة التى تخالف أبسط قواعد القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.

وتساءلت "الجزار" فى بيان لها اليوم أين المنظمات الحقوقية؟ وأين المجتمع الدولى ومنظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولى من هذه الجرائم؟ مؤكدة ضرورة أن يسارع المجتمع الدولى والعالم كله فى اتخاذ جميع الإجراءات لوقف هذه الحرب والأعمال الإجرامية من سلطات الاحتلال الإسرائيلى ضد الشعب الفلسطينى الأعزل.

ووجهت النائبة سميرة الجزار تحية تقدير واحترام للشعب الفلسطينى الصامد فى وجه سلطات الاحتلال الإسرائيلى بمفرده ورفضه وبكل بسالة وقوة لهذه الجرائم، مطالبة من المجتمع الدولي بجميع دوله ومنظماته الإسراع فى تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للشعب الفلسطينى الشقيق.

وقالت النائبة سميرة الجزار إنه يجب على العالم كله تأييد جميع المطالب المشروعة للشعب الفلسطينى وفى مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية ومواجهة جميع الأعمال الإرهابية والإجرامية من سلطات الاحتلال الإسرائيلى ضد الفلسطينيين ومنع بناء المستوطنات ومحاولات تهويد القدس وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لكامل التراب الفلسطينى، مثمنة المواقف المصرية التاريخية تجاه القضية الفلسطينية ودعمها المستمر للأشقاء الفلسطينيين.

وطالبت الجزار بمزيد من المساندة وموقف قوى من الخارجية المصرية يطالب الكيان الصهيونى بوقف القصف فورا وإقرار الكيان الصهيونى بالحقوق المشروعة والتى أقرتها قرارات الأمم المتحدة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى الأراضى الفلسطينية.

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» قد أفادت بأن «قوات الاحتلال أرغمت مئات السكان من جنين على مغادرة المخيم تحت تهديد قصف منازلهم».

ومن جهته، قال التلفزيون الفلسطيني، إنه «جرى إجلاء المئات من سكان مخيم جنين في الضفة الغربية لأماكن آمنة بسبب استمرار القصف الإسرائيلي».