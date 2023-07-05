أخبار متوقعة ليوم الأربعاء 5 يوليو 2023

ينشر "البوابة نيوز" أهم الأخبار المتوقعة الصادرة اليوم الجمعة 27 أبريل 2018.

واشنطن.. يُجري الرئيس الأمريكي جو بايدن، محادثات مع رئيس الوزراء السويدي أولف كريستيرسون، بشأن انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) ودعم أوكرانيا، والتأكيد على أن السويد يجب أن تنضم للناتو في أقرب وقت ممكن، كما سيبحثان التزامهما المشترك بدعم أوكرانيا لمواجهة روسيا، فضلا عن مناقشة التعاون الأمني بين البلدين وتعزيز التنسيق عبر الأطلسي فيما يتعلق بالصين.

القاهرة.. تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مؤتمرا صحفيا للإعلان عن نتيجة شهادة الدبلومات الفنية (صناعي – زراعي – تجاري - فندقي) الدور الأول للعام الدراسي 2022/ 2023، بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وذلك بمقر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالعاصمة الإدارية الجديدة.

تونس.. تُشارك رابطة الجامعات الإسلامية في تنظيم المؤتمر الدولي: "الإرهاب وسبل مكافحته في عصر العولمة"، والذي يُعقد على مدار يومين بجامعة الزيتونة بتونس، ويستهدف التعريف بسماحة ديننا الحنيف، وأهمية الجهود الجامعية المبذولة لنبذ ومجابهة التطرف، فضلا عن التعريف بآليات ترسيخ قيم الوسطية والتسامح والحوار، مستهدفا خدمة قضايا السلام العادل في العالم، ويشارك في المؤتمر نخبة من الأساتذة من العديد من دول العالم.

فيينا.. تبدأ أعمال الندوة الدولية الثامنة لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" في العاصمة النمساوية فيينا بمشاركة عدد من وزراء النفط والطاقة في الدول الأعضاء وقيادات شركات الطاقة العالمية ومجموعة من الخبراء والمعنيين بصناعة النفط الخام وتستمر أعمالها لمدة يومين.

موسكو.. يلتقي السفير الفلسطيني لدى روسيا عبدالحفيظ نوفل، دبلوماسيين روس بوزارة الخارجية في موسكو لمناقشة الوضع حول مدينة جنين بالضفة الغربية.

القاهرة.. يتفقد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة الخدمات الطبية المقدمة لقاطني مدينة الخيالة التي أقامتها الدولة كبديل للعشوائيات بجوار نادي الفروسية بحي البساتين، وذلك ضمن مبادرة «100 يوم صحة» والتي تعد واحدة من خدمات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «100 مليون صحة».

الجزائر.. تستضيف الجزائر النسخة الـ13 من دورة الألعاب الرياضية العربية 2023، وذلك بعد توقف دام 12 عاما عن النسخة الأخيرة في قطر عام 2011.

الإسكندرية.. تفتتح مكتبة الإسكندرية معرض "البطلات التشيكيات والمصريات"، والذي ينظم بالتعاون مع سفارة الجمهورية التشيكية بالقاهرة والمراكز التشيكية، وبعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، إلى جانب كلية "لاديسلاف. سوتنار" للتصميم والفنون بجامعة "غرب بوهيميا" وكلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان وغيرهم من الشركاء.

المنيا.. تُنظم مديرية الصحة بالمنيا قافلة طبية علاجية في قرية البدرمان بمركز ديرمواس على مدار يومين، وذلك تنفيذًا للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة) لتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق والقرى ولجميع المواطنين في أماكنهم.

الإسكندرية.. يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره الإسماعيلي على استاد برج العرب بالإسكندرية، في اللقاء المؤجل من الجولة رقم 18 بمنافسات بطولة الدوري الممتاز.