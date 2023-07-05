بالفيديو.. الأرصاد: طقس حار رطب على القاهرة الكبرى نهارا معتدل ليلا

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن اليوم سيكون هناك انخفاض طفيف في درجات الحرارة مقارنة بالأمس بحوالي درجتين على معظم محافظات الجمهورية.

وأضافت "غانم" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأربعاء، أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى ستسجل 34 درجة مئوية وهي المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت، موضحة أن هناك استمرار في اارتفاع نسب الرطوبة في الجو والتي تجعلنا نشعر بالمزيد من ارتفاع درجات الحرارة عن القيم المعلنة، والتي تجعلنا نشعر وكأن درجات الحرارة حوالي 37 أو 38 درجة مئوية.

وتابعت أن الطقس خلال فترة النهار سيكون حار رطب على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية وطقس شديد الحرارة على المناطق الجنوبية، وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترات النهار.

وأردفت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه خلال فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس، سيحدث انخفاضًا في درجات الحرارة والأجواء ستكون معتدلة في أغلب أنحاء الجمهورية، وبخاصة مع وجود نشاط نسبي للرياح في أغلب المحافظات سيساعد بشكل كبير على تلطيف الأجواء وعدم الإحساس بنسب الرطوبة في فترات الليل.