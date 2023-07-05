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الأربعاء 05 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أوكرانيا تنفق أكثر من 108 ملايين دولار للتغلب على عواقب انفجار سد خاكوفا

رئيس الوزراء الأوكراني
رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال
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أعلن رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، اليوم الأربعاء، أن مجلس الوزراء الأوكراني أنفق بالفعل أكثر من 4 مليارات هريفنا أوكرانية بما يعادل 108 ملايين و226 ألف دولار للتغلب على عواقب الهجوم الإرهابي على محطة خاكوفا للطاقة الكهرومائية.

ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن شميهال قوله: "بشكل عام، أنفقت الحكومة أكثر من 4 مليارات هريفنا أوكرانية للتغلب على عواقب الهجوم وهذه أموال لنقل مياه الشرب، وإعادة بناء المرافق، ودفع مساعدات للضحايا".

ووفقا لرئيس الوزراء الأوكراني فقد خصصت الحكومة 1.5 مليار هريفنا من صندوق التصفية لبناء أنابيب المياه مباشرة بعد قيام الروس بتفجير السد حيث بدأت الأعمال بالفعل.

أوكرانيا انفجار سد خاكوفا رئيس الوزراء الأوكراني