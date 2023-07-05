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الأربعاء 05 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

ماليزيا تجري انتخابات في ست ولايات في 12 أغسطس المقبل

الانتخابات في ماليزيا
الانتخابات في ماليزيا
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أعلنت مفوضية الانتخابات في ماليزيا، اليوم الأربعاء، أنه سيتم التصويت في الانتخابات المقبلة لست ولايات في 12 من شهر أغسطس المقبل.

وقال رئيس مفوضية الانتخابات "عبد الغني صالح" - خلال مؤتمر صحفي نقله راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية - إنه تم تحديد يوم الترشيح ليكون في 29 من شهر يوليو الجاري، مشيرا إلى أنه سيتم إجراء التصويت المبكر لهذه الانتخابات يوم 8 أغسطس المقبل في حين سيتم إجراء الانتخابات لجميع المواطنين في الولايات الست يوم 12 أغسطس.

وأضاف الراديو أن الولايات الست "كلانتان" و"ترينجانو" و"قدح" و"بينانج" و"سلانجور" و"نجري سمبيلن" لم تجر انتخاباتها بالتزامن مع الانتخابات العامة الـ15 التي جرت في 19 من شهر نوفمبر الماضي، مشيرا إلى أن هذه الولايات قامت بحل مجالسها التشريعية الشهر الماضي.

ماليزيا انتخابات