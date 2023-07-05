الأهلي والإسماعيلي.. الشحات وكهربا يقودان هجوم المارد الأحمر المتوقع أمام الدراويش

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على التشكيل الذي يخوض به مواجهة الإسماعيلي مساء اليوم الأربعاء على ملعب “برج العرب” في اللقاء المؤجل من الجولة الـ18 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 69 نقطة، بعد التعادل مع فيوتشر في اللقاء الذي جمع الفريقين، الأحد الماضي، والمؤجل من الجولة 24 ببطولة الدوري.

ويسعى الأهلي للعودة للانتصارات في الدوري مرة أخرى، والاقتراب خطوة جديدة من حسم لقب الدوري، بينما يحاول الإسماعيلي تحقيق نتيجة إيجابية تبعده عن صراع الهبوط .

ومن المتوقع أن يخوض الأهلي اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومحمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج ومروان عطية وأحمد قندوسي.

خط الهجوم: بيرسي تاو وحسين الشحات ومحمود كهربا.