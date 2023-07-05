بالفيديو.. فنان فرنسي يكشف عن أحدث لوحاته الجدارية العملاقة بسفح جبل مونت بلان

عرضت فضائية "يورو نيوز عربي" مقطع فيديو، يظهر اللوحة الجدارية العملاقة التي نفذها الفنان الفرنسي سايب، المعروف عالميا بلوحاته الجدارية الضخمة، والتي تدعو إلى "تأمل الطبيعة" بأحدث أعماله التي تم تنفيذها على ارتفاع يزيد على 2000 متر، عند سفح جبل مونت بلان، على الجانب الإيطالي.

ويقول "سايب": "ما زلنا في بيئة فخمة بالنسبة لي، الأمر يعمل بشكل جيد حقًا، لكن جسديًا ولوجستيًا إنه أكثر تعقيدا، لأنه عليك أن تتخيل أنني أرسم على منحدر، لا ندرك ذلك حقًا ولكنه شديد الانحدار، لذا بالنسبة لي، فهو معقد للغاية من الناحية الفنية".

وأضاف: "أن خصوصية هذه الجدارية هو أنني لم ألمس أي شيء، ولم نقطع نصلاً من العشب، ولم نحرك حصاة، لذلك جئت لكي أحرك الطبيعة أقل قدر ممكن".