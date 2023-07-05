حملات توعوية عن التنمية المستدامة والهيدروجين الأخضر بـ"إعلام حلوان"

قدم طلاب شعبة العلاقات العامة والإعلام بقسم الإعلام كلية الآداب جامعة حلوان 4 مشروعات خلال فعاليات حفل التخرج والتي أقيمت تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتورة مها حسنى عميد كلية الآداب، والدكتورة سحر فاروق رئيس قسم الإعلام، وعقدت فعاليات مشاريع التخرج بمجمع الفنون والثقافة بالجامعة.

شملت المشاريع حملة أثر وهي حملة إعلامية لتوعية الجمهور المصري بتغيير سلوكياته لتصبح أكثر استدامة وصداقة للبيئة من خلال تعريفه بالتنمية المستدامة وأهدافها، والترويج للسلوكيات المرتبطة بها وتعريفه بمدي أهميتها وضرورة تبنيها في ظل ما يطرأ علي العالم من مستجدات وتغيرات مناخية وبيئية، وذلك تماشيا مع استراتيجية مصر 2030‪ حرصا علي أهمية دور الأفراد في وضع حد لهذه التغيرات والمشاركة فى التنمية المستدامة، إشراف د. مروة محيي

كذلك حملة أزولا وهي حملة إعلامية توعوية للحد من آثار البصمة الكربونية التي تؤثر بشكل سلبي وخطير علي المناخ وتنتج من احتراق الوقود واستخدامتنا اليومية ، حيث تعمل الحملة علي تسهيل نشر المعلومات المتعلقة بخطورة زيادة الأنبعاثات الكربونية، والمناخ لرفع الوعي ومكافحة التغيرات المناخية، والبدء في وضع الحلول والإجراءات اللازمة للتخفيف من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري ولتقليل آثارها علي المناخ، والوصول لبيئة خضراء نظيفة من الانبعاثات الكربونية، تحت إشراف د محمد جبر.

وكذلك حملة بديل وتعد حملة إعلامية تهدف إلى تعريف وتوعية الجمهور بأهمية الهيدروجين الأخضر كوقود عالمي خال من الكربون بديل للوقود الاحفوري يتم انتاجه بطريقة صديقة للبيئة، كما تستهدف الحملة نشر ثقافة التغيير من أجل الحفاظ على البيئة ومواجهة التغيرات المناخية والترويج لمشاريع الهيدروجين الأخضر والاستثمار على اراضي الدولة المصرية وذلك بما يتماشى مع خطة مصر للتنمية المستدامة2030 تحت إشراف د هبة صالح، إشراف مشارك م. هند محمد.

َكذلك قدموا حملة ٧٠٪ وهي حملة إعلامية تتحدث عن دور الدولة في تنمية الموارد المائية لتوفير احتياطي أمن من المياه للأجيال القادمة بإشراف د داليا عبد المنعم.