‏تجديد حبس 4 أشخاص انتحلوا صفة رجال شرطة بالتجمع الخامس

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة ، اليوم الأربعاء، حبس 4 أشخاص انتحلوا صفة رجال شرطة لسرقة أجنبي بالتجمع الخامس، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات أن البداية كانت عندما تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" ، وسيدة "تعمل مُترجمة")، وقررت الأخيرة بأنه حال استقلال الأول سيارته أمام العقار سكنه بدائرة القسم استوقفه (3 أشخاص) يستقلون سيارة ملاكى ، وقاموا بتفتيش السيارة خاصته وسرقة مبلغ مالى من داخلها، ولاذوا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة والتوصل إلى مرتكبيها، وتبين أنهم 4 أشخاص - مقيمين بدائرة قسم شرطة الشرابية بالقاهرة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال استقلالهم السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة "مستأجرة" وبحوزة أحدهم طبنجة صوت.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأقر أحدهم بأنه نظراً لطبيعة عمله كسائق بالفيلا الملاصقة للمجني عليه وعلمه بثراء الأخير، واحتفاظه بمبالغ مالية داخل السيارة ملكه، اختمر فى ذهنه فكرة الاستيلاء عليها.

وفى سبيل ذلك قام بالاستعانة بباقى المتهمين لسرقة المجنى عليه، وفى سبيل ذلك قام أحدهم بإحضار السيارة قيادته ونزع اللوحات المعدنية الخاصة بها وتثبيت لوحات معدنية أخرى للحيلولة دون ضبطهم، وتوجهوا للمنطقة سكن المجنى عليه وانتظروا حتى استقل السيارة خاصته ، وقاموا باستيقافه بأسلوب "انتحال الصفة" وتفتيشه والاستيلاء منه على المبلغ المالى المشار إليه، ولاذوا بالفرار، كما تم بإرشادهم ضبط جزء من المبلغ المالى المستولى عليه.

باستدعاء المجني عليه تعرف على المتهمين واتهمهم بارتكاب الواقعة، وبالعرض على النيابة أصدرت قرارها السابق.