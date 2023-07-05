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الأربعاء 05 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

رحلة برونو سافيو مع الأهلي تنتهي سريعا.. 3 ألقاب في 18 مباراة

برونو سافيو لاعب
برونو سافيو لاعب الأهلي
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تأكد رحيل البرازيلي برونو سافيو عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد موسم واحد قضاه في صفوف القلعة الحمراء. 

ورحل سافيو بعد فترة من الجدل مع مسئولي الأهلي والجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر عقب استبعاده نهائيا من المباريات منذ يناير الماضى. 

وأعلن نادي بوليفار البوليفي، اليوم الأربعاء، عودة لاعبه السابق البرازيلي برونو سافيو صانع ألعاب الأهلي.

ونشر نادي بوليفار عبر صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك” صورة للاعب البرازيلي بقميص النادي معلنا عودة سافيو إلى صفوف الفريق مرة أخرى.

وانضم برونو سافيو إلى الأهلي مطلع الموسم الحالي قادما من بوليفار بعقد لمدة 3 مواسم. 

ولعب سافيو مع الأهلي 18 مباراة في جميع المسابقات سجل هدفين في مرمى الزمالك ببطولة كأس السوبر المصري وغزل المحلة بالدوري وصنع 3 أهداف لزملائه.

وتوج برونو سافيو مع النادي الأهلي بثلاث بطولات هي دوري أبطال أفريقيا وكأس مصر وكأس السوبر المصري. 

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