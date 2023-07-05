سويسرا تنضم إلى مشروع "درع السماء الأوروبية"

أعلنت سويسرا المعروفة بحيادها العسكري، الثلاثاء، عزمها الانضمام إلى مشروع "يورو سكاي شيلد" (درع السماء الأوروبية)، الذي أطلقته ألمانيا، العام الماضي، في أعقاب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأوضحت الحكومة السويسرية، في بيان نقلته قناة الحرة الأمريكية، أنه من المنتظر أن يوقع وزراء دفاع سويسرا وألمانيا والنمسا مذكرة تفاهم بشأن مشاركتهم في مبادرة درع السماء الأوروبية واتفاقا لتعزيز التعاون البحثي في مجال التسلح.

وأشار البيان إلى أنه بتوقيع مذكرة التفاهم، تنضم سويسرا والنمسا إلى الدول الأوروبية الـ17 المشاركة بالفعل في مبادرة درع السماء الأوروبية، مضيفا أنه من مصلحة سويسرا أن تقود سياستها الأمنية والدفاعية بشكل أكثر اتساقا نحو تعاون دولي.

ويأتي الإعلان السويسري قبيل اجتماع لوزراء دفاع سويسرا وألمانيا والنمسا، في برن (عاصمة سويسرا الإدارية)، يومي الخميس والجمعة.

ومن المقرر أن يبحث وزراء الدفاع السويسرية، فيولا أمهيرد، والألماني بوريس بيتوريوس، والنمساوية كلاوديا تانر، الوضع الأمني في أوروبا، وتداعيات القتال في أوكرانيا، والتعاون الأمني بين الدول المتجاورة الثلاث والناطقة بالألمانية.

وكانت النمسا، وهي أيضا بلد محايد، قد أعلنت، السبت الماضي، عزمها على الانضمام إلى مبادرة درع السماء الأوروبية، وقد شدّد مستشارها، كارل نيهامر، على أن القرار، لا يؤثر بتاتا على وضعها كدولة محايدة.