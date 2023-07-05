المجر تتوعد بعرقلة المساعدات العسكرية لأوكرانيا

أعلن وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو أن هنغاريا ستعرقل تمويل الاتحاد الأوروبي لأي توريدات أسلحة لأوكرانيا، ما دام مصرف OTP الهنغاري على "القائمة السوداء" الأوكرانية.

وقال الوزير المجري خلال مؤتمر صحفي في أعقاب لقائه بوزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل الأردني يوسف الشمالي في بودابست، يوم الثلاثاء، إن "إدراج المصرف الهنغاري على القائمة الدولية لممولي الحرب أمر مثير للاستياء ومرفوض".

وأضاف: "ولذلك فإن موقفنا واضح. ما دام مصرف OTP وإدارته على هذه القائمة، لن تؤيد هنغاريا أي تمويل لاحق من قبل الاتحاد الأوروبي لتوريدات الأسلحة إلى أوكرانيا".

وأوضح: "نحن لن نمنع تخصيص 500 مليون يورو فحسب... بل لن نؤيد أي مقترحات أخرى بشأن تمويل التوريدات اللاحقة للأسلحة".

يذكر أن أوكرانيا أدرجت مصرف OTP الهنغاري على قائمة "ممولي الحرب" لاستمراره العمل مع روسيا، الأمر الذي ترفضه بودابست وتطالب الاتحاد الأوروبي بممارسة الضغط على كييف.