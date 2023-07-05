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الأربعاء 05 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الجيش الإسرائيلي يشن غارات جوية على قطاع غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت قناة "العربية" الإخبارية، اليوم الأربعاء، في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بشن الطيران الحربي الإسرائيلي ضربات جوية على قطاع غزة.
وبحسب قناة العربية، فأن غارات إسرائيلية من طائرات استطلاع وحربية استهدفت مواقع تابعة للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.
يأتي ذلك بعدما أعلن جيش الاحتلال الإسرائلي،فجر اليوم، إطلاق 5 صواريخ من قطاع غزة باتجاه المستوطنات المحيطة به، وقد اعترضت القبة الحديدية عددا منها.

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