أسعار الدولار اليوم الأربعاء 5 يوليو 2023

ما زال الهدوء والاستقرار يسيطران على سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، بداية تعاملات اليوم الأربعاء 5 يوليو 2023، بدون أي تغيير للأسبوع الرابع علي التوالي في معظم البنوك الحكومية والتجارية التي تعمل داخل السوق المصرفي المصرية.

وسجل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري بداية تعاملات اليوم نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

وسجل الدولار أعلى سعر أمام الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي بـ 30.9 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وصل ثاني أعلى سعر دولار أمام الجنيه في ميد بنك بنحو 30.88 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في بنك فيصل الإسلامي نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي بداية تعاملات اليوم، 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه، في الأهلي المتحد نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه ، في بنك الإسكندرية نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

في المصرف المتحد بلغ سعر الدولار الأمريكي، أمام الجنيه نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، في بنك كريدي أجريكول نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار اليوم 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع في بنك بلوم.

في بنك المشرق ، سجل سعر صرف الدولار بداية تعاملات اليوم الأربعاء نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بداية تعاملات اليوم الأربعاء، في البنك المصري لتنمية الصادرات حوالي 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع .