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الأربعاء 05 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

إطلاق صواريخ من قطاع غزة تجاه المستوطنات المحيطة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت قناة "العربية" الإخبارية، اليوم الأربعاء، في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بدوي صفارات الإنذار من الصواريخ في جنوب إسرائيل قرب الحدود مع غزة.
وبحسب قناة العربية، تم إطلاق 5 صواريخ من قطاع غزة باتجاه المستوطنات المحيطة به، وقد اعترضت القبة الحديدية عددا منها.
تشهد الضفة الغربية توتراً كبيراً مع عملية الجيش الإسرائيلي في جنين والتي أدت لمقتل 12 شخصاً وإصابة عشرات الآخرين.
وأعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي في وقت مبكر الأربعاء مقتل جندي إسرائيلي خلال العملية الجارية في مخيم جنين في الضفة الغربية، وإصابة ثلاثة إسرائيليين في عملية إطلاق نار في الخليل بالضفة الغربية.

وجاءت عملية إطلاق النار التي وقعت في الخليل، بالتزامن مع انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنين، وذلك في اليوم الثاني لإحدى أكبر العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية منذ أعوام.

فلسطين قوات الاحتلال اطلاق صواريخ من غزة