بالفيديو أحمد سعد يكشف تفاصيل ما حدث في تونس

كشف المطرب أحمد سعد ما حدث في تونس، حيث نشر منذ قليل فيديو على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أكد خلاله أنه يحترم المرأة التونسية، وأن ما حدث عبارة عن موقف فردي فقط من قبل منظمة الحفل.

وأضاف سعد أنه تعاقد مع هذه المنظمة على إحياء حفل في تونس، وفوجئ بأن معظم البنود لم تنفذ، منها أنه رفض إقامة مؤتمر صحفي ولكنه فوجئ بوجود عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين خلف المسرح، ومع ذلك التقى بهم وسجل معهم.

وتابع قائلا: فوجئت أيضا بوجود فرقة من الراقصين على المسرح، ولم تبلغه المنظمة بهم، على الأقل كنت أحتاج عمل بروفات معهم قبل الحفل حتى تخرج الأغاني بشكل مناسب.

واستطرد قائلا: عقب نهاية الحفل فوجئت بتلك المنظمة وقد أحضرت الإعلاميين لمقر الفندق الذي أتواجد به، ومع ذلك ورغم اتفاقي المسبق في العقد المبرم بيننا بانني لا أدلي بأحاديث إعلامية إلا أنني سجلت معهم مرة ثانية احتراما لوجودهم وأبديت احترامي الشديد للفن التونسي وأهل تونس، ولكنها قطعتني أثناء التصوير فقلت لها لو سمحتي اسكتي، حتى أستكمل حواري معهم.

وأوضح قائلا: هي التي أخطأت في حقى وحق الفنان المصري حينما قالت لي أنت مش فنان أنت مش محترم، وهذا الخطأ يستوجب منها الاعتذار، فقمت بعمل محضر فيها، وأود أن أشير إلى أن المرأة التونسية ما عاش ولا كان اللي يغلط فيها، ولكن هذه المنظمة هي التي أخطأت في حقي.