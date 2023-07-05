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الأربعاء 05 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مقتل جندي إسرائيلي في جنين.. وإصابة 3 في إطلاق نار بالخليل

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال
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أعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي في وقت مبكر الأربعاء مقتل جندي إسرائيلي خلال العملية الجارية في مخيم جنين في الضفة الغربية.

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "هذا المساء (الثلاثاء) قتل ضابط صف في الخدمة بنيران حية خلال العملية العسكرية في مخيم جنين".

وإصابة ثلاثة إسرائيليين في عملية إطلاق نار في الخليل بالضفة الغربية.

وجاءت عملية إطلاق النار التي وقعت في الخليل، بالتزامن مع انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنين، وذلك في اليوم الثاني لإحدى أكبر العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية منذ أعوام.

جيش الاحتلال فلسطين مخيم جنين