مدينة الحسنة تبحث تنفيذ جدارية تحكي تاريخها بالتنسيق مع "هندسة سيناء"

استقبل سعد خليل بغدادي رئيس مركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء بمكتبه بديوان عام المجلس والمدينة الدكتور محمد خالد الدكتور بكلية الهندسة جامعة سيناء والمهندس أحمد بخيت

مهندس بشركة فور يو للخدمات الإعلانية حيث تناول اللقاء مناقشة عمل جدارية تحكى تاريخ أبناء سيناء كما تناول اللقاء بحث تنفيذ تصميم تمثال بميدان الصمود والتحدي أمام مجلس مدينة الحسنة وذلك بناءًا على توجيهات محافظ شمال سيناء.

وقال رئيس المدينة إن المدينة وشكلها المتطور هي مرآة العصر الذي نعيش فيه بل إن تجميل المدينة من منطلق أهداف اجتماعية وتراثية سيعطي أيضًا صورة للكيان المستقبلي للمدينة تعكس الفلسفة الحياتية والقيم التراثية للقاطنين بها.

كما استقبل رئيس مدينة الحسنة الشيخ بلال سويلم بلال رئيس المركز الاستشاري بالمركز والمدينة والذي قام بدوره بعرض القضايا والمشاكل التي يعاني منها المواطنون بمركز ومدينة الحسنة ومعرفة الاحتياجات اللازمة ولتقديم الدعم للارتقاء بمستوى الخدمات لأهالينا بمركز ومدينة الحسنة

وأكد رئيس المركز والمدينة خلال اللقاء بأن رئاسة مركز ومدينة الحسنة تعطي اهتماما كبيرا بسماع مشاكل المواطنين وتلبية احتياجاتهم بقدر الإمكان.

ووعد رئيس المدينة بوضع الحلول المناسبة لها في ضوء اللوائح والقوانين مؤكدا حرصه الدائم على التواصل المباشر. مع المواطنين بهدف تلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناه عن كاهلهم وذلك سعيا للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.