إصابة 6 أشخاص بينهم طفلان بحالة تسمم بالبدرشين

كلفت جهات التحقيق بالجيزة بالاستعلام عن الحالة الصحية لإصابة 6 أشخاص بينهم طفلان بحالة تسمم نتيجة تناولهم وجبة غذائية فاسدة، داخل منزلهم بقرية أبو صير التابعة لمركز البدرشين ، كما كلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة لمعرفة إن كان هناك شبهة جنائية وراء الواقعة من عدمه.

وأفادت التحريات أن المصابين من أسرة واحدة و هم كل من فاطمة عبد الله سيد 6 سنوات وشقيقها محمد 4 سنوات، وزينب عواد عيد 30 سنة، إسلام سيد 28 سنة وأخيه حسين 14 سنة وابنة عمهما ندى محمد سلامة 20 سنة، وأن التسمم حدث نتيجة تناولهم وجبة غذائية فاسدة أدت إلى انقلاب معوي لهم ليتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تلقى المقدم محمد طبلية رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها ادعاء حالات تسمم غذائي داخل منزل بقرية أبو صير بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين إصابة 6 أشخاص بنزلة معوية وادعاء حالات تسمم نتيجة تناول وجبة فاسدة جري نقل المصابين إلى مستشفى الحوامدية لتلقي العلاج اللازم.