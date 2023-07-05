ضبط المتهم بالاعتداء على أبيه بالضرب في الغربية

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية بشأن تضرر أحد الأشخاص من نجله لاعتياده التعدى عليه بالضرب على إثر خلافات أسرية بينهما بالغربية .

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية بشأن تضرر أحد الأشخاص "سن 54" من نجله لاعتياده التعدى عليه بالضرب على إثر خلافات أسرية بينهما بالغربية.

بالفحص وباستدعاء المذكور تبين أنه (مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الزيات) وبسؤاله قرر باعتياد نجله (له معلومات جنائية) بالتعدى عليه بالضرب "دون إصابات" وطرده من المنزل على إثر خلافات أسرية بينهما.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط نجل المذكور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.