ads
الأربعاء 05 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط المتهم بالاعتداء على أبيه بالضرب في الغربية

صوره ارشيفية
صوره ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية بشأن تضرر أحد الأشخاص من نجله لاعتياده التعدى عليه بالضرب على إثر خلافات أسرية بينهما بالغربية .

 فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية بشأن تضرر أحد الأشخاص "سن 54" من نجله لاعتياده التعدى عليه بالضرب على إثر خلافات أسرية بينهما بالغربية.

بالفحص وباستدعاء المذكور تبين أنه (مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الزيات) وبسؤاله قرر باعتياد نجله (له معلومات جنائية) بالتعدى عليه بالضرب "دون إصابات" وطرده من المنزل على إثر خلافات أسرية بينهما. 
 عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط نجل المذكور.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

بالضرب نجله لإعتياده بالغربية