بورصة المغرب تغلق على ارتفاع

أغلقت البورصة المغربية، أمس الثلاثاء، على ارتفاع في التعاملات، مسجلا مؤشرها الرئيس (مازي) تقدما بنسبة 0.5 %، عند 11.601،91 نقطة.

وتقدم مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 0.84 % ليستقر عند 945،29 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، ارتفاعا بنسبة 0.51 % بمجموع 869.28 نقطة.

وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على ارتفاع بنسبة 0.85 % بمجموع 10.762.19 نقطة.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 76 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 600 مليار درهم مغربي.