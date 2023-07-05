مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، أمس الثلاثاء، مرتفعًا 73.59 نقطة ليقفل عند مستوى 11618.72 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 247 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 124 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 87 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات جمجوم فارما، والمطاحن الأولى، والتموين، والكيميائية، والموارد الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات السيف غاليري، وبن داود، والدرع العربي، وأسمنت المدينة، وسلامة الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.98% و3.10%.

فيما كانت أسهم شركات شمس، والكيميائية، وأمريكانا، والسيف غاليري، والمطاحن الأولى هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات المطاحن الأولى، والموارد، وجمجوم فارما، والراجحي، والرياض هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) منخفضًا 553.68 نقطة ليقفل عند مستوى 25169.07 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 65 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 2 مليون سهم.