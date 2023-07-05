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الأربعاء 05 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

التضخم في النمسا يسجل أدنى درجاته منذ مايو 2022

النمسا
النمسا
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انخفض معدل التضخم في النمسا بواقع 1 بالمئة، ليصل إلى 8 بالمئة في شهر يونيو الماضي، مقارنة بشهر مايو، وسجل التضخم أدنى مستوى له منذ مايو 2022، وفقًا لأحدث أرقام رسمية صدرت عن مكتب الإحصاء الاتحادي.

وأرجع مكتب الإحصاء أهم تراجع معدل التضخم في النمسا إلى هبوط أسعار الوقود وزيت التدفئة بشكل كبير، مقارنة بشهر يونيو من العام السابق، وتراجع أسعار الطاقة المنزلية والمواد الغذائية بشكل طفيف، لكن مازالت أسعار الطاقة تساهم بشكل كبير في معدل التضخم المرتفع، وفقًا للإحصاءات الرسمية.

وعبر ماغنوس برونر وزير مالية النمسا، عن ارتياحه لانخفاض معدل التضخم، مؤكدا ضرورة الاستمرار في اتخاذ الإجراءات التي تقلص من التضخم.

النمسا انخفاض معدل التضخم