المستشار القانوني لحفل عمرو دياب في بيروت يرد على الشائعات: أخبار كاذبة وسنقاضي مروجيها

بيان قانوني من منظمي حفل عمرو دياب ببيروت: أزمة جان صليبا شائعات كاذبة ولن تمنع الحفل

منظمو حفل عمرو دياب في لبنان يعلنون مقاضاة مروجي الشائعات ولا صحة لأي أزمة

أنهت الشركة المنظمة لحفل النجم الكبير عمرو دياب الجدل الذي أثير مؤخرا حول الحفل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأصدر مكتب المستشار القانوني للشركة المنظمة للحفل بيانا نفى فيه كل ما تردد من أخبار كاذبة حول الدعوى المرفوعة من ورثة المنتج والمخرج اللبناني الراحل جان صليبا بخصوص تصاريح الحفل على إثر خلاف فني سابق.

وقال مكتب جابر للاستشارات القانونية في بيانه:

‏بصفتها المستشار القانوني لشركة المنظمة لحفل الفنان عمرو دياب في بيروت بتاريخ 19‏/8‏/2023 تم نقل وأن وضح بموجب هذا البيان أنه لا صحة ولا أساس قانوني الشائعات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تضمنت أخبار كاذبة ومفبركة مفادها بأن هناك تحركا قضائيا بهدف إيقاف حفل الفنان عمرو دياب بالاستناد إلى دعوة من المخرج الراحل جان صليبة وهو الأمر المخالف للحقيقة والواقع.

‏ وبهذا الخصوص يهمنا أن مؤكدا بأنه جميع هذه الأخبار الكاذبة المنتشرة لا تمت للحقيقة والواقع بالصلاة وهي عارية من الصحة ونحن بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المصادر والمنصات الإلكترونية التي كانت وراء نشر وإطلاق مثل هذه الأخبار لغاية في نفسي يعقوب وبقية إلحاق الأضرار المادية والمعنوية بالشركة المنظمة والفنان عمرو دياب محملين هذه المواقع وصفحات الإلكترونية جميع المسؤوليات الجزائية والمدنية مع تحميل كامل العطل وضرر لكل من تسول له نفسه بس المزيد من تلك الأخبار المفرح بركة قبل التأكد من صحتها أو حتى إلى كل من يمتنع عن حذف ما تم نشره سابقا مع علمه المسبق بعدم جدية هذه الأخبار المزيفة.

وكانت الشركة المنظمة لحفل النجم عمرو دياب قد أعلنت عن نفاذ تذاكر الفئة الأولى من الحفل فور طرحها وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها.