تفحم 5 جثث وإصابة 3 آخرين في حريق سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي في الصف

الأربعاء 05/يوليو/2023 - 12:44 ص

تفحم 5 أشخاص وأصيب 3 آخرين إثر اشتعال النيران فى سيارة ملاكى بطريق الصحراوي الشرقى بدائرة مركز شرطة الصف جنوب محافظة الجيزة.

تلقى المقدم محمد العشري رئيس مباحث مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل سيارة ملاكى أعلى الطريق الصحراوى الشرقي أعلى نفق أبو ساعد اتجاه حلوان بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين احتراق سيارة ملاكى وتم استخراج 5 جثث متفحمة بالكامل ونقل 3 مصابين إلى مستشفى الصف المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.