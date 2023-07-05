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الأربعاء 05 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب الشرق الأقصى الروسي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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ضرب زلزال بلغت قوته 4.9 درجات على مقياس ريختر شبه جزيرة كامتشاتكا في الشرق الأقصى الروسي، ولم يتم الإبلاغ عن حدوث أضرار مادية أو خسائر بشرية.
وأفادت المصلحة الجيوفيزيائية الروسية بإقليم كامتشاتكا -في بيان- أن الزلزال الذي وقع بمنطقة أوست-كامتشاتسك كان على بعد 28 كيلومترًا من قرية أوست كامتشاتسكي وعمق 7 كيلومترات في الشرق الأقصى الروسي.