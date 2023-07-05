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الأربعاء 05 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

بورصة تونس تغلق على ارتفاع

بورصة تونس
بورصة تونس
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أقفل المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس" تعاملات، أمس الثلاثاء، على ارتفاع بنسبة 0.5 %، عند 8968.4 نقطة.
فقد بلغ مجموع الأموال المتداولة 2.5 مليون دينار تونسي، وسط ارتفاع أسهم 29 شركة مدرجة في البورصة، وانخفاض أسهم 19 أخرى، واستمرار أسهم 12 شركة على ثبات.