بورصة تونس تغلق على ارتفاع

أقفل المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس" تعاملات، أمس الثلاثاء، على ارتفاع بنسبة 0.5 %، عند 8968.4 نقطة.

فقد بلغ مجموع الأموال المتداولة 2.5 مليون دينار تونسي، وسط ارتفاع أسهم 29 شركة مدرجة في البورصة، وانخفاض أسهم 19 أخرى، واستمرار أسهم 12 شركة على ثبات.