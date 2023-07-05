بعد 54 تدريبًا.. أوسوريو: الآن الزمالك يمتلك فريقًا قادرًا على المنافسة

قال الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك، إنه يجهز الفريق بشكل جيد بدنيا وفنيا وهناك تحسن ملحوظ في آخر فترة، ونستطيع أن نقول أننا نمتلك فريقا قادرا على المنافسة الآن". وأضاف المدير الفني في تصريحات صحفية: "سعيد بمستوى ثلاثي الزمالك حاتم سكر وحسام عبد المجيد ومحمد طارق مع المنتخب الأولمبي لأنهم يمثلون الزمالك، كما أن عودة دونجا ومصطفى شلبي والونش من الإصابة ستجعل الفريق أقوى وقادر على المنافسة".

موضحا أن أداء الزمالك الهجومي تحسن وهناك تطور في إنهاء الهجمة، مشددا على أنه لم يتوقع الفوز بهذه النتيجة الكبيرة في لقاء المقاولون العرب.

وقال المدير الفني : "الفريق خاض معي 52 تدريبا وتدربنا على 3 طرق لعب مختلفة، واللاعبون يعلمون جيدا واجبات مراكزهم، وستكون مباراة الأهلي فرصة كبيرة لإثبات أننا نستطيع منافستهم". وتأهل فريق الزمالك لنصف نهائي بطولة كأس مصر بعد الفوز على المقاولون العرب بسداسية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي في دور الثمانية للبطولة ليضرب موعدا مع بيراميدز في دور الأربعة.