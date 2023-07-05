أوسوريو: سعيد بالتأهل لنصف نهائي الكأس وأعتذر للمقاولون عن تصرف "نداي"

أعرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك عن سعادته بالتأهل لنصف نهائي كأس مصر والفوز على المقاولون العرب في مباراة دور الثمانية مساء الثلاثاء .

وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب المباراة:" أعتذر للكابتن شوقي غريب ولفريق المقاولون العرب بالكامل بعد تصرف إبراهيما نداي في اللقاء بالاستعراض بالكرة بعد التقدم بسداسية، لأنه يرى أن هذا الأمر فيه نوع من الغرور".

وأضاف أوسوريو قائلا: "النتيجة الكبيرة التي تحققت في المباراة لا تحدث كثيرا بصفة عامة في المباريات، وحاجز اللغة هو ما منعه من الحديث مع اللاعبين لمطالبتهم بعدم استفزاز الخصم، لأنه من الطبيعي أن يخسر أي فريق بنتيجة كبيرة".

وأوضح المدير الفني أن الزمالك قدم شوط أول ممتازا، وكان سعيدا جدا بأداء الفريق خاصة في أول 35 دقيقة، وبعدها تراجع الأداء بسبب ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة، وكان أول تهديد للمقاولون لمرمى الزمالك في الدقيقة 30.

وتأهل فريق الزمالك لنصف نهائي بطولة كأس مصر بعد الفوز على المقاولون العرب بسداسية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء باستاد القاهرة الدولي في دور الثمانية للبطولة ليضرب موعدا مع بيراميدز في دور الأربعة.