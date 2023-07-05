تعرف على ملوك الكوتشينة الحقيقيين

كان الملك فاروق يردد دائمًا أن الملكية ستنتهي في العالم كله ولن يبقي من الملوك إلا خمسة فقط، ملك بريطانيا وملوك الكوتشينة الأربعة.

تعالى معي عزيزى القارئ نتعرف عليهم سويا:-

ملك السباتي

ويرمز للإسكندر الأكبر ملك مقدونيا وحاكم أحد أكبر وأوسع إمبراطوريات العالم القديم، وترمز ورقة هذا الملك للوفاء والولاء وقوة تحكمه فى السلطة.

ملك البستوني

والمقصود به هو الملك دايفيد من الإنجيل، ثاني ملك يحكم مملكة إسرائيل 1010 قبل الميلاد، وكلمة spade تعنى نصل أو سيف ودا عشان حادثة قتله الشهيرة لجالوت.

يرمز هذا الملك أثناء اللعبة للغدر وقلة الوفاء، وقد كان حاكما شرسا ولايتعامل بالمشاعر وقوانينه صارمة.

ملك القلوب

وهو الملك تشارلز السابع ملك فرنسا الذي أشيع عنه إنه قد جن، وأنه قام بغرز سيفه

بقوه في رأسه فمات، ولذلك كان يطلق على هذه الورقة "الملك المنتحر" والصورة ذاتها لشخص يمسك بالسيف في رأسه، وهو الملك الوحيد في الـ4 بدون شارب.

ملك الديناري أو ملك الماس

هو أشهر حاكم ديكتاتوري في التاريخ وهو يوليوس قيصر، حاكم الإمبراطورية الرومانية، وقد كان شخص مغرور ومعجب بنفسه اعجابا شديدا، والصورة ذاتها على ورق الكوتشينة لشخص بعين واحدة.

تختلف رسومات الكوتشينة من دولة لأخرى وتبعا للفترة الزمنية، ولايطلق عليهم أسماؤهم الحقيقية أثناء اللعب إلا فرنسا فقط.