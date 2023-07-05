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الأربعاء 05 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

المنوفية تحصد مركزين ضمن العشر الأوائل على مستوى الجمهورية بالدبلومات الفنية

اللواء إبراهيم أحمد
اللواء إبراهيم أحمد ابو ليمون محافظ المنوفية
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أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أن المحافظة قد حصلت على مركزين ضمن العشر الأوائل على مستوى الجمهورية فى امتحانات الدبلومات الفنية لهذا العام ، حيث حصل الطالب عمر محمد محمدى على المركز الأول على مستوى الجمهورية بمدرسة العربى تكنولوجيا تطبيبقية ، كما حصلت الطالبة ندى أيمن عشرى على المركز الأول على مستوى الجمهورية تخصص سياحة وفنادق.

هذا وقدم محافظ المنوفية خالص تهانيه القلبية للطلاب الأوائل وأسرهم ، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح فى مسيرتهم العلمية كونهم نماذج مشرفة ومثالاً يحتذى به فى الجد والاجتهاد ، مشيرا إلى أن المنوفية تحتل الصدارة والريادة بين محافظات الجمهورية فى مجال التعليم ، فضلا عن أنها تحصد مراكز متقدمة كل عام فى نتائج الشهادات الثانوية والفنية ، ومؤكداً على أن الدولة تولى اهتماماً بالغاً بالتعليم الفنى باعتبارة النواة الأساسية فى تقدم الأمم من خلال إعداد وتأهيل الكوادر المدربة لسوق العمل للمساهمة فى تحقيق التنمية المستدامة .

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