"خلال شهر".. تحرير 975 مخالفة تموينية والرد على 68 شكوى بالأقصر

كثفت مديرية التموين بالأقصر، بقيادة الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بالأقصر، حملاتها خلال شهر يونيو الماضي، للمرور على الأنشطة التموينية المختلفة والأسواق والمحلات التجارية، مما أسفر عن تحرير إجمالي عدد 975 محضرا ومخالفة تموينية، وذلك في إطار الجهود الرقابية والقضايا المحررة للمخابز والأسواق.

جاء ذلك بناء على تعليمات الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بشأن متابعة توفر السلع الغذائية الأساسية والإستراتيجية والمخابز البلدية للتأكد من جودة رغيف الخبز البلدي وعدم التلاعب بالأوزان.

وأسفرت الحملات، عن رصد مخالفات تموينية متنوعة وذلك على النحو التالي: في مجال المخابز، تم تحرير عدد 511 مخالفة تموينية (إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات– إنتاج خبز ناقص الوزن - عدم وجود ميزان – عدم وجود قائمة تشغيل – تصرف المخابز في الدقيق – اختراق ماكينة - عدم إعطاء بون صرف - عدم نظافة مخبز - عدم وجود سجلات).

في مجال الأسواق، تم تحرير عدد 456 محضرا تموينيا ( سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومنتهية الصلاحية - عدم إعلان عن الأسعار- عدم حمل شهادة صحية - عدم وجود فواتير– إدارة منشأة بدون ترخيص - تداول سلع مجهولة المصدر– غلق بدالين تموينيين في المواعيد الرسمية ).

وفي مجال المواد البترولية، تم تحرير إجمالي عدد 8 محضر تمويني (غلق محطات خدمة - غلق مستودعات بوتاجاز – عدم إعلان عن أسعار).

وتضمنت المحاضر والأحراز والمضبوطات (3,5 طن سلع غذائية منتهية الصلاحية وبدون فواتير - 0.500 طن سلع غير غذائية بدون فواتير - 18830 علبة سجائر متنوعة بدون فواتير - تجميع عدد 108 بطاقة تموينية لدى مخبز بلدي - تصرف المخابز البلدية في كميات قدرها 12 طن دقيق بلدي مدعم - تصرف مستودعات الدقيق في كميات قدرها 3 طن دقيق بلدي مدعم - استيلاء بدالين تموينيين على كميات قدرها 5,5 سلع تموينية بدون وجه حق) ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحريز الكميات المضبوطة وعرضها على وكيل النائب العام.

وفيما يخص الشكاوى، تم الرد على إجمالي 68 شكوى مقدمة ببوابة منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة (رئاسة مجلس الوزراء ) بمعدل إنجاز قياس أداء 100 %، والجهات الأخرى المختلفة خاصة بإيقاف بطاقات تموينية لتحرير محاضر تعد على الأراضي الزراعية، تلف بطاقة تموينية، عدم إضافة زوجة مستفيدين، إدخال رقم سري لبطاقة تموينية خطأ، عدم إضافة أبناء مواليد .. إلخ.