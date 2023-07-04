"الصحة العالمية": حجم الإصابات في جنين يشكل ضغطا على النظام الصحي الهش فى ظل نقص التمويل

أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها البالغ إزاء الوضع المتصاعد في مخيم جنين والخسائر في الأرواح وحجم الإصابات وخطورتها.

وقالت المنظمة في بيان اليوم "الثلاثاء" إن حجم الإصابات يشكل ضغطا على النظام الصحي الهش في ظل نقص التمويل، لافتة (المنظمة) إلى أنها تعمل مع الفرق الصحية على الأرض لدعم تفعيل خطة الطوارئ لمستشفى جنين وتعبئة لوازم الصدمة المخزنة مسبقا.

وأشارت المنظمة الدولية إلى أن وزارة الصحة وشركاء الصحة أبلغوا بالفعل عن نقص حاد في الإمدادات الطبية، مؤكدة تواجدها في مستشفى وزارة الصحة جنين لتقديم المزيد من الإمدادات الطبية المنقذة للحياة وللمساعدة في تقييم الاحتياجات.

وأكدت المنظمة أن الاعتداءات على الرعاية الصحية بما في ذلك منع الوصول إلى الأشخاص المصابين مقلقة للغاية، ودعت إلى احترام وحماية الرعاية الصحية بما في ذلك المرور الآمن للخدمات الصحية في جنين وعبر فلسطين.

وقالت المنظمة إن تدمير البنية التحتية بما في ذلك الطرق في مخيم اللاجئين يؤدى إلى تقييد وصول الفرق الطبية وسيارات الإسعاف، منوهة إلى أن سيارات الإسعاف التي تحمل طواقم طبية منعت من دخول أجزاء من مخيم اللاجئين بما في ذلك الوصول إلى الأشخاص الذين أصيبوا بجروح خطيرة، مشددة على وجوب ضمان ممر آمن لوصول المساعدات الإنسانية.

وأضافت المنظمة إنها تواصل رصد وتوثيق الهجمات على الرعاية الصحية، حيث كانت هناك زيادة كبيرة في الهجمات على الرعاية الصحية في عام 2023 لا سيما في الضفة الغربية وذكرت المنظمة أنها وثقت في الفترة من يناير إلى مايو ما لا يقل عن 124 هجوما على الرعاية الصحية مما أدى إلى إصابة 39 عاملا صحيا وتضرر 117 سيارة إسعاف.