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الأربعاء 05 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تفوق مصري.. نتائج اليوم الأول من بطولة أفريقيا للبوتشا

بطولة أفريقيا للبوتشا
بطولة أفريقيا للبوتشا
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انتهى اليوم الأول من بطولة أفريقيا للبوتشا، المقامة على صالة الدكتور حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

وشهد اليوم الأول تفوق من اللاعبين المصريين، حيث حققوا  خمس انتصارات، بينما حقق المنتخب المغربي الفوز في 3 مباريات، بينما حقق المنتخب التونسي الفوز 3 مباريات.

وحقق منتخب جنوب أفريقيا الفوز في مباراتين.

وأكدت ريم صبحي مدير البطولة، أن اليوم الأول شهد منافسة قوية بين جميع اللاعبين المشاركين في البطولة.

وأضافت مديرة البطولة، أنها سعيدة بتفوق اللاعبين في اليوم الأول وتحقيق الفوز في العديد من المباريات، متمنية التوفيق للجميع في الفترة المقبلة.

وتعد هذه البطولة المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 تحت رعاية الاتحاد الدولي للبوتشا.

ونجح الاتحاد المصرى لرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي برئاسة الدكتور أحمد آدم في استضافة البطولة على الأراضي المصرية لأول مرة في تاريخ الرياضة البارالمبية المصرية.

الاتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي الدكتور أحمد آدم ف البطولة المؤهلة لاولمبياد ريم صبحي مدير البطولة بطولة إفريقيا للبوتشا