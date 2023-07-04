استبعاد أوساسونا من دوري المؤتمر لتلاعبه في نتائج المباريات

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الثلاثاء، استبعاد نادي أوساسونا الإسباني من مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي، بسبب تلاعب النادي في نتائج مباريات موسم 2013 - 2014.

كتب أوساسونا في بيان، أن الاتحاد الأوروبي قد أبلغ النادي بشكل رسمي باستبعاده من المشاركة في دوري المؤتمر الأوروبي على خلفية التلاعب بالنتائج.

احتل أوساسونا المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني الموسم الماضي ليتأهل إلى دوري الأوروبي وتأتي العقوبة لتمنعه من المشاركة.

ويأمل النادي الإسباني في إيقاف العقوبة خلال الأيام المقبلة، حيث أن لديه 10 أيام من تاريخ إصدار القرار الرسمي، من أجل الاستئناف على العقوبة.