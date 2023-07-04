كأس مصر.. نصف دستة أهداف تقود الزمالك لنصف النهائي على حساب المقاولون

تأهل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر، بعد الفوز على المقاولون العرب بستة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم على استاد القاهرة، لحساب منافسات دور الثمانية.

تقدم الزمالك بالهدف الأول عن طريق أحمد السيد زيزو، من علامة الجزاء في الدقيقة 17.

وأضاف زيزو هدف الزمالك الثاني في الدقيقة 39 بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، وعزز سيف الجزيري تقدم الزمالك بالهدف الثالث في الدقيقة 41.

ونجح الزمالك في إضافة ثلاث أهداف في أقل من خمس دقائق مع بداية أحداث الشوط الثاني بهدفي سيف الجزيري ومحمود عبد الرازق شيكابالا.

وضرب الزمالك موعدا مع بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر، بعد فوز الأخير على البنك الأهلي بثلاثة أهداف دون رد.