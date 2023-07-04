الزمالك يتقدم على المقاولون العرب بنصف دستة أهداف

تقدم الزمالك على نظيره المقاولون العرب، بستة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي تجمع بينهما الآن على استاد القاهرة، لحساب منافسات دور الثمانية لكأس مصر.

تقدم الزمالك بالهدف الأول عن طريق أحمد السيد زيزو، من علامة الجزاء في الدقيقة 17.

وأضاف زيزو هدف الزمالك الثاني في الدقيقة 39 بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، وعزز سيف الجزيري تقدم الزمالك بالهدف الثالث في الدقيقة 41.

جاء هدف المقاولون العرب عن طربق فادي فريد في الدقيقة 71.

ونجح الزمالك في إضافة ثلاث أهداف في أقل من خمس دقائق مع بداية أحداث الشوط الثاني بهدفي سيف الجزيري ومحمود عبد الرازق شيكابالا.

يضم تشكيل الزمالك كل من:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمد عبد الغني – مصطفى الزناري - أحمد فتوح.

خط الوسط: محمد أشرف " روقا" – سيد عبد الله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو "

خط الهجوم: محمود عبد الرازق" شيكابالا" – سيف الجزيري - إبراهيما نداي.



على الجهة الأخرى تضم تشكيلة الذئاب كل من:

حراسة المرمى: محمود ابو السعود.

خط الدفاع: فاروق نور الدين وأحمد علاء وامير عابد ومحمد شوقي غريب.

خط الوسط: جوزيف اوشايا وأحمد الشيمى وعمر سافيولا ومحمد رزق.

خط الهجوم: امادو وجون اوكلي.