المنتخب الأوليمبي يتأهل للأولمبياد ونهائي أمم أفريقيا بعد الفوز على غينيا

حقق المنتخب الاوليمبي لكرة القدم، بقيادة البرازيلي ميكالي، الفوز علي نظيره منتخب غينيا بهدف نظيف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء ضمن نصف نهائي بطولة الامم الافريقية للشباب تحت 23 سنة.

وبتلك النتيجة يحجز الفراعنة الشباب مقعدا في نهائي "كان" الشباب.



أحرز هدف اللقاء اللاعب محمد شحاته خلال الدقيقة التاسعة من عمر المباراة.

ضم تشكيل المنتخب الأولمبي كلا من:

حراسة المرمى: حمزة علاء.

خط الدفاع: احمد عيد - محمد طارق – حسام عبد المجيد – حاتم محمد.

خط الوسط: محمد شحاته – أحمد نبيل "كوكا" – محمود صابر.

الهجوم: أحمد "قطة" – أسامة فيصل – إبراهيم عادل.