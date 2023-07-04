"محلية إسنا" تزيل 40 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.. صور

نفذت الوحدة المحلية لمركز إسنا جنوب الأقصر، برئاسة اللواء هشام السعدي، حملات مكبرة للتصدي لأعمال البناء وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ضمن أعمال الموجة ٢١.

أسفرت الحملات عن إزالة 40 حالة تعدي متنوعة، وذلك بناءا على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بالمرور الدائم والمتابعة المستمرة والتعامل الفوري بكل حسم لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، والتنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية وجميع جهات الولاية بالمحافظة والأجهزة المعنية، لتنفيذ قرارات الإزالة لكافة التعديات بكل قوة وحزم.

وشملت التعديات، إزالة عدد ١١ حالة عبارة عن ٣ حالات بقرية توماس ١ بمساحة ٨٧٥ م٢، وعدد ٤ حالات بقرية الشغب نجع العرب والدراسة بمساحة ٣٧٠ م٢، وعدد ٤ حالات بقرية الكيمان بمساحة ٨٧٥م٢، وعدد حالة بقرية النواصر بمساحة ٨٧.٥م٢، وعدد ١ حالة بأرض اللواء بمدينة إسنا بمساحة ٢٦٢.٥ م٢.

كما تم تنفيذ حملة ثانية مكبرة، أسفرت عن إزالة عدد ١١ حالة تعدى بإجمالي ١٥٦٧.٥ م٢ بقرى إسنا توماس ١ والنجوع والكيمان والشغب، كما تم إزالة حالة تعدي في المهد بنجع الكريمات التابع لقرية الحلة بمساحة ١٥٠م٢ وحالة بعزبة أبو حمص التابعة لقرية الكيمان بمساحة ٦٠ متر مربع.

كما تم إزالة ٤ حالات تعدي في المهد بإجمالي مساحة ٨٧٥ متر مربع، وإزالة عدد ٥ حالات في المهد بقرية الكيمان بمساحة ٨٨ م٢، وعدد ٢ حالة في المهد بتوماس ١ التابعة لقرية توماس وعافية بمساحة ١٤٠٠م٢، وإزالة عدد ٥ حالات في المهد بتوماس ١ التابعة لقرية توماس وعافية بمساحة ١٥٧٥م٢.

وكانت التعديات عبارة عن حفر قواعد وأسوار من الطوب اللبن والأبيض والأسمنت، كما تم ضبط الخلاطات والمعدات المستخدمة، ورفع الإشغالات بالاشتراك مع إدارة الإشغالات والمتابعة، وتحررت المحاضر اللازمة لذلك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

إزالة التعديات بإسنا (1)

إزالة التعديات بإسنا (2)

إزالة التعديات بإسنا (3)

إزالة التعديات بإسنا (4)

إزالة التعديات بإسنا (5)

إزالة التعديات بإسنا (6)

إزالة التعديات بإسنا (7)

إزالة التعديات بإسنا (8)

إزالة التعديات بإسنا (9)

إزالة التعديات بإسنا (10)

إزالة التعديات بإسنا (11)

إزالة التعديات بإسنا (12)

إزالة التعديات بإسنا (13)

إزالة التعديات بإسنا (14)

إزالة التعديات بإسنا (15)

إزالة التعديات بإسنا (16)

إزالة التعديات بإسنا (17)

إزالة التعديات بإسنا (18)

إزالة التعديات بإسنا (19)

إزالة التعديات بإسنا (20)

إزالة التعديات بإسنا (21)

إزالة التعديات بإسنا (22)

إزالة التعديات بإسنا (23)

إزالة التعديات بإسنا (24)

إزالة التعديات بإسنا (25)

إزالة التعديات بإسنا (26)

إزالة التعديات بإسنا (27)

إزالة التعديات بإسنا (28)

إزالة التعديات بإسنا (29)

إزالة التعديات بإسنا (30)

إزالة التعديات بإسنا (31)

إزالة التعديات بإسنا (32)

إزالة التعديات بإسنا (33)

إزالة التعديات بإسنا (34)

إزالة التعديات بإسنا (35)

إزالة التعديات بإسنا (36)

إزالة التعديات بإسنا (37)