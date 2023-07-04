الرئيس الليتواني يأمل في حضور نظيره الأوكراني لقمة الناتو في فيلنيوس

أكد رئيس ليتوانيا، جيتاناس ناوسيدا، أمله أن يشارك نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) المزمع عقدها في فيلنيوس يومي 11 و12 يوليو الجاري.

ونصح الرئيس الليتواني -في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية- أعضاء حلف شمال الأطلسي بالتغلب على المخاوف المتعلقة بكون انضمام أوكرانيا إلى الحلف العسكري استفزازا لروسيا.

وحث ناوسيدا أعضاء الحلف على اتخاذ قرارات أكثر جرأة، وقال "لا ينبغي لنا التردد في اتخاذ قرارات أكثر جرأة، وإلا فإن النظام الروسي سيقرر أن الحلفاء الغربيين ضعفاء جدًا وبناء عليه خنقهم حتى يستسلموا".

وأشار إلى أن إصدار "خطابات أقوى" بشأن آفاق عضوية أوكرانيا في الناتو ستعزز معنويات الجنود الأوكرانيين في ساحة المعركة. وأوضح أن أوكرانيا يمكن أن تتلقى مسارًا أسهل للانضمام إلى الناتو بعد الحرب ومزيدًا من الدعم العسكري في الاجتماع القادم في فيلنيوس.

وأعرب عن أمله في أن يحضر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في فيلنيوس، على الرغم من تحذيراته بأنه لا يرى أي فائدة من الذهاب إلى هناك ما لم يتم إعطاء إشارة في الاجتماع حول الانضمام.

وأشار إلى أن عدة دول تستعد لتقديم "محفظة إضافية من التزامات الدعم العسكري" لأوكرانيا سيتم الإعلان عنها في قمة الناتو.