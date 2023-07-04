الغرافة القطري يتعاقد رسميا مع فرجاني ساسي

تعاقد نادى الغرافة القطرى، اليوم الثلاثاء، رسميا مع التونسى فرجانى ساسي لاعب الزمالك السابق، قادما من نادي الدحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأعلن الغرافة عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى، خبر التعاقد، وكتب: تمت رسميًا.. فرجاني ساسي لاعبا للفهود ولمدة موسمين قادمين.

ورحل ساسي عن الدحيل قبل نهاية عقده بموسم واحد، حيث كان من المفترض أن ينتهي بحلول صيف 2024 المقبل، إلا أنه قرر الرحيل عن بطل الدوري القطري في الموسم الماضي.

ولعب ساسي لنادي الدحيل موسيمين حيث تعاقد معه في صيف 2021 بعد انتهاء عقده مع نادي الزمالك، وشارك مع النادي القطري في 49 مباراة بجميع المسابقات.